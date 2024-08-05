Святой Престол в коммюнике по поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, состоявшейся 26 июля 2024 года, выразил печаль и сожаление, передает УНН со ссылкой на радио Витикана.

"Святой Престол расстроен определенными сценами на церемонии открытия парижских Олимпийских игр и не может не присоединиться к голосам, которые вознеслись в эти дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий", - говорится в заявлении.

"В престижном событии, в котором весь мир объединяется вокруг общих ценностей, – говорится далее в заявлении, – не должно быть никаких подтекстов, высмеивающих религиозные убеждения многочисленных людей".

В заключение Святой Престол указывает, что"свобода выражения, которая явно не ставится под сомнение, находит свой предел в почтении к другим".

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