Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение по поводу киберзапугивания хореографа церемонии открытия Олимпиады в Париже. Он похвалил Томаса Джолли за его смелое искусство и подчеркнул гордость французов за церемонию.
Макрон осуждает киберзапугивание хореографа церемонии открытия Олимпиады. Об этом сообщает DW News, передает УНН.
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение по поводу киберзапугивания хореографа церемонии открытия Олимпийских игр в Париже Томаса Джолли.
Макрон подчеркнул, что Франция гордится дерзостью и художественной свободой, продемонстрированной на церемонии.
Французы очень гордились этой церемонией
Он также похвалил Джолли за его «смелое искусство», которое, по его словам, сделало многих людей счастливыми.
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