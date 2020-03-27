В Ужгороде будут судить полицейских, по вине которых мужчина выпрыгнул из окна отделения полиции

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ужгороде будут судить двух полицейских, которые пытали мужчин и требовали признания в преступлении, из-за чего один из мужчин выпрыгнул из окна отделения полиции. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу ГБР.