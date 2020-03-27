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В Ужгороде будут судить полицейских, по вине которых мужчина выпрыгнул из окна отделения полиции

В Ужгороде будут судить полицейских, по вине которых мужчина выпрыгнул из окна отделения полиции

Киев  •  УНН

 • 15014 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ужгороде будут судить двух полицейских, которые пытали мужчин и требовали признания в преступлении, из-за чего один из мужчин выпрыгнул из окна отделения полиции. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу ГБР.

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух оперуполномоченных Ужгородского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области. Правоохранители обвиняются в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что в ночь с 13 на 14 сентября 2019 года оперуполномоченные завели в кабинет отдела полиции Ужгорода двух граждан, которых обвинили в совершении краж. Чтобы получить признание в совершении преступлений, правоохранители применили силу и начали бить пострадавших.

После того как граждане отказались признаваться в причастности к кражам, полицейские начали выкручивать им руки за спину, связали руки тканью и одели наручники. Просунув деревянную палку между ногами и руками пострадавших, оперуполномоченные подвесили мужчин между столами и продолжили избиение резиновыми дубинками.

Отмечается, что один из граждан, пытаясь избежать избиения, выпрыгнул через окно кабинета с четвертого этажа отдела полиции. В результате падения на тротуар он получил телесные повреждения средней тяжести.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Ужгороде мужчина выпрыгнул с четвертого этажа здания городского отдела полиции. Следователи расследуют это событие как превышение служебных полномочий правоохранителями.

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