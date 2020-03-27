В Ужгороді судитимуть поліцейських, з вини яких чоловік вистрибнув з вікна відділку поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Ужгороді судитимуть двох поліцейських, які катували чоловіків та вимагали зізнання у злочині, через що один із чоловіків вистрибнув з вікна відділку поліції. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу ДБР.
“До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох оперуповноважених Ужгородського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що вночі з 13 на 14 вересня 2019 року оперуповноважені завели в кабінет відділу поліції Ужгорода двох громадян, яких звинуватили у скоєнні крадіжок. Щоб отримати зізнання в скоєнні злочинів, правоохоронці застосували силу та почали бити потерпілих.
Після того як громадяни відмовилися зізнаватися у причетності до крадіжок, поліцейські почали викручували їм руки за спину, обмотали зап’ястя тканиною і одягли кайданки. Просунувши дерев’яну палицю між ногами і руками потерпілих, оперуповноважені підвісили чоловіків між столами та продовжили побиття гумовими палицями.
Зазначається, що один із громадян, намагаючись уникнути побиття, вистрибнув через вікно кабінету з четвертого поверху відділу поліції. Внаслідок падіння на тротуар він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, в Ужгороді чоловік вистрибнув з четвертого поверху будівлі міського відділу поліції. Слідчі розслідують цю подію як перевищення службових повноважень правоохоронцями.