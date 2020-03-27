В Ужгороді судитимуть поліцейських, з вини яких чоловік вистрибнув з вікна відділку поліції

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Ужгороді судитимуть двох поліцейських, які катували чоловіків та вимагали зізнання у злочині, через що один із чоловіків вистрибнув з вікна відділку поліції. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу ДБР.