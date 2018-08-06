В Ужгороде обвалился дом

Информация об обвале крыши в одном из домов на площади Шандора Петефи поступила полицейским вечером 5 августа. Заявительница просила инспекторов приехать как можно быстрее, поскольку под завалами могли находиться люди.

Патрульные вызвали на место спасателей, скорую помощь и следственно-оперативную группу. Сами же, не теряя ни минуты, бросились в эпицентр события, разобрали завалы и под кучей деревянных балок и пыли от штукатурки обнаружили мужчину.

Пострадавшего извлекли из-под завалов и передали врачам скорой, которые госпитализировали его в больницу. Все обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.



Напомним, в штате Идальго в Мексике обрушилась нелегально работавшая шахта по добыче мрамора. Под завалами в районе Мадеро оказались несколько горняков.