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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30571 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94268 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121324 просмотра

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8 марта, 10:25 • 129047 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167708 просмотра

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В Ужгороде обвалился дом

В Ужгороде обвалился дом

Киев  •  УНН

 • 8559 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Ужгороде на площади Шандора Петефи вчера обвалился дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Информация об обвале крыши в одном из домов на площади Шандора Петефи поступила полицейским вечером 5 августа. Заявительница просила инспекторов приехать как можно быстрее, поскольку под завалами могли находиться люди.

Патрульные вызвали на место спасателей, скорую помощь и следственно-оперативную группу. Сами же, не теряя ни минуты, бросились в эпицентр события, разобрали завалы и под кучей деревянных балок и пыли от штукатурки обнаружили мужчину.

Пострадавшего извлекли из-под завалов и передали врачам скорой, которые госпитализировали его в больницу. Все обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Напомним, в штате Идальго в Мексике обрушилась нелегально работавшая шахта по добыче мрамора. Под завалами в районе Мадеро оказались несколько горняков.

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