В Ужгороді обвалився будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Ужгороді на площі Шандора Петефі вчора обвалився будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Інформація про обвал даху в одному з будинків на площі Шандора Петефі надійшла поліцейським увечері 5 серпня. Заявниця просила інспекторів приїхати якнайшвидше, оскільки під завалами могли перебувати люди.
Патрульні викликали на місце рятувальників, карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу. Самі ж, не гаючи ані хвилини, кинулися в епіцентр події, розібрали завали й під купою дерев’яних балок та пилу від штукатурки виявили чоловіка.
Потерпілого витягли з-під завалів й передали лікарям швидкої, які шпиталізували його до лікарні. Усі обставини події з’ясує слідчо-оперативна група.
Напомним, у штаті Ідальго в Мексиці обрушилася нелегальна шахта з видобутку мармуру. Під завалами в районі Мадеро виявилися кілька гірників.