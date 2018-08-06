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В Ужгороді обвалився будинок

В Ужгороді обвалився будинок

Київ • УНН

 • 8559 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. В Ужгороді на площі Шандора Петефі вчора обвалився будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Інформація про обвал даху в одному з будинків на площі Шандора Петефі надійшла поліцейським увечері 5 серпня. Заявниця просила інспекторів приїхати якнайшвидше, оскільки під завалами могли перебувати люди.

Патрульні викликали на місце рятувальників, карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу. Самі ж, не гаючи ані хвилини, кинулися в епіцентр події, розібрали завали й під купою дерев’яних балок та пилу від штукатурки виявили чоловіка.

Потерпілого витягли з-під завалів й передали лікарям швидкої, які шпиталізували його до лікарні. Усі обставини події з’ясує слідчо-оперативна група.

Напомним, у штаті Ідальго в Мексиці обрушилася нелегальна шахта з видобутку мармуру. Під завалами в районі Мадеро виявилися кілька гірників.

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