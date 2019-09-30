В правительстве планируют перенаправить перевозки зерна на речной транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Перевозки зерна в Украине должны происходить речным транспортом по Днепру вместо того, чтобы перегружать дороги. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно запустить реку - по реке должны пойти товары... Соответствующие законопроекты уже в парламенте. Это очень важно для того, чтобы решить проблему транспорта, так как речные перевозки - самые дешевые и поэтому тяжелые перевозки должны переводиться с дорог, с железной дороги на реку. Зерно должно поехать рекой, а не в перегруженных фурах по дорогам", - отметил премьер.
По его словам, река Днепр должна использоваться для перевозки грузов и пассажиров, для чего должны быть направлены инвестиции в речную инфраструктуру - в частности на строительство шлюзов, причальных стенок.
При этом он добавил, что по подсчетам Всемирного банка, в Украине насчитывается 24 тысячи километров дорог, которые надо ремонтировать.
Напомним, пассажироперевозки водным транспортом в морских портах Украины в январе-апреле этого года выросли до более 55 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.