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В уряді планують перенаправити перевезення зерна на річковий транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Перевезення зерна в Україні має відбуватись річковим транспортом по Дніпру замість того, щоб перевантажувати дороги. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

В уряді планують перенаправити перевезення зерна на річковий транспорт

"Нам потрібно запустити річку – по річці мають піти товари… Відповідні законопроекти уже в парламенті. Це дуже важливо для того, щоб вирішити проблему транспорту, тому що річкові перевезення – найдешевші і тому найважчі перевезення мають перекладатися з доріг, із залізниці на річку. Зерно має поїхати річкою, а не в перевантажених фурах дорогами", - зазначив прем'єр.

За його словами, річка Дніпро має використовуватись для перевезення вантажів і пасажирів, для чого повинні бути направлені інвестиції в річкову інфраструктуру – зокрема на побудову шлюзів, причальних стінок.

При цьому він додав, що за підрахунками Світового банку, в Україні налічується 24 тисячі кілометрів доріг, які треба ремонтувати.

Нагадаємо, пасажироперевезення водним транспортом в морських портах України у січні-квітні цього року зросли до понад 55 тисяч пасажирів, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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