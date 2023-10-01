В Умани продолжают ликвидировать последствия ночного удара беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Умани спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного удара беспилотниками. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.
В МВД подтверждают, что удар был нанесен по объекту’промышленной инфраструктуры.
“Черкасская область. Продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному об’объекту в Умани. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов”, — говорится в сообщении.
Напомним
Ночью россияне массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Было попадание по промышленной инфраструктуре в Умани. Возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно. Пострадал один человек. Он доставлен в больницу.