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29 березня, 17:57 • 212137 перегляди

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29 березня, 17:57 • 274765 перегляди

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В Умані ворог влучив по промисловій інфраструктурі, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уночі росіяни масовано атакував Черкащину ударними безпілотниками. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Деталі

У результаті влучання виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.

Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують злочини російських терористів.

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