В Умані ворог влучив по промисловій інфраструктурі, є постраждалий

Деталі

У результаті влучання виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.

Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують злочини російських терористів.

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