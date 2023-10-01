В Умани враг попал по промышленной инфраструктуре, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Ночью россияне массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
В результате попадания возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.
Предварительно пострадал один человек. Она доставлена в больницу.
В настоящее время идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.
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