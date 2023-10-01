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В Умані продовжують ліквідовувати наслідки нічного удару безпілотниками

Київ • УНН

 • 304703 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Умані рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного удару безпілотниками. Про це пише УНН з посиланням на МВС України.

В МВС підтверджують, що удар був нанесений по об’єкту промислової інфраструктури.

“Черкащина. Триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вночі росіяни масовано атакував Черкащину ударними безпілотниками. Було влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. Постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

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