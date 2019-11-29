В "Укрспирте" началась массовые увольнения

Он отметил, что руководители заводов уволены 28 ноября “за нарушение порядка ведения производственной деятельности”.

“Сейчас завершаются аудиты в Концертные и ГП Укрспирт. Предварительные результаты — неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят вред государству”, — написал Милованов.

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Напомним, что 23 октября Милованов уволил врио директора Укрспирта Юрия Лучечко. Исполняющим обязанности был назначен Сергей Блескун.

Последний в 2016 году уже руководил ГП, после чего аудиторы уличили его в нецелевом использовании госсредств.

Против назначения Блескуна в “Укрспирт” ранее активно выступили профсоюзы. Его заподозрили в конфликте интересов, потому как ранее Блескун работал на российскую компанию, а еще ранее занимал руководящие должности в крупной алкогольной компании — Nemiroff.

Примечательно, что некоторые эксперты именно алкогольных гигантов называют главными выгодополучателями анонсированных Миловановым демонополизации и приватизации “Укрспирта”.

Вследствии этой реформы водочники могут получить лицензии на производство спирта, а отдельные компании — стать монополистами спиртового рынка, прогнозирует Владислав Дзивидзинский.

Как писал УНН, согласно заявлению профсоюза ГП “Укрспирт”, около 5000 его сотрудников могут остаться без работы.