Мінекономіки не підготувало обіцяний план з приватизації ДП "Укрспирт"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не надало обіцяний план з приватизації державного підприємства "Укрспирт", передає УНН.
Документ мав бути готовий до 1 грудня. Про це під час засідання комітету ВР з питань економічного розвитку заявив заступник міністра Тарас Висоцький. Це було два тижні тому, під час дискусії представників комітету і уряду щодо доцільності розгляду проекту ЗУ №2300 без наявності аудиту і плану по приватизації ДП.
Однак, станом на сьогодні обіцяний документ відсутній. Його немає на сайті профільного відомства. Нічого про нього не знають і в пресслужбі.
"Поки що немає такої інформації", - сказали УНН в пресслужбі Мінекономіки.
Як повідомляв УНН, в Мінфіні заявили, що Зеленський зобов'язаний фінансово обґрунтувати свій "спиртовий" законопроект, який передбачає приватизацію "Укрспирту".