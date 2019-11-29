В "Укрспирті" почалася масові звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства звільнило керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького, Рава-Руського та Борокського місць здійснення діяльності та зберігання спирту (МПД). Про це в Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, передає УНН.
Він зазначив, що керівники заводів звільнені 28 листопада “за порушення порядку ведення виробничої діяльності”.
“Зараз завершуються аудити в Концертні та ДП Укрспирт. Попередні результати — невтішні. Уже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще і завдають шкоди державі”, — написав Милованов.
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Нагадаємо, що 23 жовтня Милованов звільнив т.в.о. директора Укрспирту Юрія Лучечка. Виконуючим обов’язки був призначений Сергій Блескун.
Останній в 2016 році вже керував ДП, після чого аудитори викрили його в нецільовому використанні державних коштів.
Проти призначення Блескуна в “Укрспирт” раніше активно виступили профспілки. Його запідозрили в конфлікті інтересів, оскільки раніше Блескун працював на російську компанію, а ще раніше займав керівні посади у великій алкогольній компанії — Nemiroff.
Примітно, що деякі експерти саме алкогольних гігантів називають головними вигодонабувачами анонсованих Миловановим демонополізації та приватизації “Укрспирту”.
Внаслідок цієї реформи виробники горілки можуть отримати ліцензії на виробництво спирту, а окремі компанії — стати монополістами спиртового ринку, прогнозує Владислав Дзівідзінський.
Як писав УНН, згідно із заявою профспілки ДП “Укрспирт”, близько 5000 його співробітників можуть залишитися без роботи.