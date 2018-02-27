В Укргидрометцентре рассказали, какая погода будет в последний день зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В последний день зимы, 28 февраля, синоптики прогнозируют на территории Украины снег, в южных областях местами сильный снег и метели, температура воздуха днем составит до 14 градусов мороза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
“В последний день зимы в западных областях местами небольшой снег, температура ночью 14-19° мороза, в Карпатах и Прикарпатье до 22°, днем 9-14° мороза”, — говорится в сообщении.
На остальной территории снег, ночью на севере Левобережья, днем в южных областях местами сильный снег, метели. Температура ночью 11-16°, днем 6-11° мороза, в восточных, Днепропетровской Запорожской и Херсонской областях ночью 7-12°, днем 0-5° мороза.
На дорогах страны гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с.
Как сообщал УНН, по данным синоптиков, до конца суток 27 февраля температура снизится до 24 градусов мороза.