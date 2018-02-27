В Укргідрометцентрі розповіли, яка погода буде в останній день зими

“В останній день зими у західних областях місцями невеликий сніг; температура вночі 14-19° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 22°, вдень 9-14° морозу”, — сказано у повідомленні.

На решті території сніг, вночі на півночі Лівобережжя, вдень у південних областях місцями сильний сніг, хуртовини. Температура вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу, у східних, Дніпропетровській Запорізькій та Херсонській областях вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній, східній частині та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с, вдень у Приазов’ї місцями 25 м/с.

Як повідомляв УНН, за даними синоптиків, до кінця доби 27 лютого температура знизиться до 24 градусів морозу.