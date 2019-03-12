В Украину завтра вернутся морозы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Завтра в Украине без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской местами небольшой снег, температура ночью 2-7 ° мороза, на юге страны местами 0-3 ° тепла, днем 4-9 ° тепла (в Карпатах на протяжении суток 5-10 ° мороза). Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В последующие двое суток в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой мокрый снег и дождь, днем 15 апреля в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков, температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза ( 14 марта на востоке страны 4-8 ° мороза), днем в Украине 4-10 ° тепла. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с", - сообщили в пресс-службе.

Синоптиты добавили, что в Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный. Температура ночью 2-5 ° мороза, днем 4-7 ° тепла.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.

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