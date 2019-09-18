В Украину уже прибыло более 200 паломников-хасидов

"От 6 сентября в Украину прибыло 229 человек паломников-хасидов. Увеличение их количества будет с 20 сентября", - сообщили в пресс-центре.

За последние трое суток паломники-хасиды прибывают в Украину через Мукачевский и Чопский пограничные отряды. До этого паломники прибывали в Украину исключительно через границу с Польшей.

"Ведется работа с аэропортами. Там будут и отдельные коридоры и, возможно, какие-то упрощенные группы лиц, которые будут прибывать по предварительным заявкам. Но это только начало работы", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира

Как сообщал УНН, в городе Умань рабочая группа начала проверки мест проживания и пребывания паломников-хасидов.



