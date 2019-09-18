В Україну вже прибуло понад 200 паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На територію України станом на сьогодні, 18 вересня, прибуло 229 паломників-хасидів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.
“Від 6 вересня в Україну прибуло 229 осіб паломників-хасидів. Збільшення їх кількості буде з 20 вересня”, — повідомили у пресцентрі.
За останні три доби паломники-хасиди прибувають в Україну через Мукачівський та Чопський прикордонні загони. До цього паломники прибували до України виключно через кордон із Польщею.
“Ведеться робота з аеропортами. Там будуть і окремі коридори і, можливо, якісь спрощені групи осіб, які будуть прибувати за попередніми заявками. Але це тільки початок роботи”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, цього року святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу
Як повідомляв УНН, у місті Умань робоча група розпочала перевірки місць проживання та перебування паломників-хасидів.