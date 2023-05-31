В Украину приехал Миша Коллинз: Зеленский встретился с американским актером
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским актером Мишей Коллинзом, который стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, пишет УНН.
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Зеленский поблагодарил актера за присоединение к команде амбассадоров. Он отметил, что помогать Украине с приобретением машин для разминирования – это большая и сложная задача, ведь эта техника дефицитная в мире, а цикл ее производства – длительный.
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"Когда мы освобождаем от оккупантов наши территории, мы получаем много проблем из-за заминированной местности. На сегодня у нас более 200 тысяч квадратных километров заминированных территорий", – рассказал Зеленский.
Дополнение
Со своей стороны Миша Коллинз сообщил, что его товарищ в свое время в Афганистане наступил на взрывное устройство и потерял обе ноги и руку. Поэтому для него помогать в гуманитарном разминировании – это личный вопрос.
Также актер отметил, что разминирование территорий, на которых происходили боевые действия, требует много времени. Иногда это может длиться десятилетиями.
"Даже если война в Украине закончится завтра, наследие войны будет оставаться, пока вся земля не будет очищена от мин. Разминирование чрезвычайно важно. Потому что от взрывных устройств часто страдают дети и семьи, которые идут в лес собирать грибы", – сказал он.
Кроме встречи с Президентом Украины, Коллинз посетит Черниговскую область, где ознакомится с работой украинских саперов.
Напомним
Миша Коллинз родом из семьи Киевской области. Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и неоднократно приезжал в Украину. На годовщину войны он записал видеообращение для United24 на украинском языке.
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