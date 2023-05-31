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В Украину приехал Миша Коллинз: Зеленский встретился с американским актером

В Украину приехал Миша Коллинз: Зеленский встретился с американским актером

Киев • УНН

 • 586794 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским актером Мишей Коллинзом, который стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, пишет УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил актера за присоединение к команде амбассадоров. Он отметил, что помогать Украине с приобретением машин для разминирования – это большая и сложная задача, ведь эта техника дефицитная в мире, а цикл ее производства – длительный.

Цитата

"Когда мы освобождаем от оккупантов наши территории, мы получаем много проблем из-за заминированной местности. На сегодня у нас более 200 тысяч квадратных километров заминированных территорий", – рассказал Зеленский.

Дополнение

Со своей стороны Миша Коллинз сообщил, что его товарищ в свое время в Афганистане наступил на взрывное устройство и потерял обе ноги и руку. Поэтому для него помогать в гуманитарном разминировании – это личный вопрос.

Также актер отметил, что разминирование территорий, на которых происходили боевые действия, требует много времени. Иногда это может длиться десятилетиями.

"Даже если война в Украине закончится завтра, наследие войны будет оставаться, пока вся земля не будет очищена от мин. Разминирование чрезвычайно важно. Потому что от взрывных устройств часто страдают дети и семьи, которые идут в лес собирать грибы", – сказал он.

Кроме встречи с Президентом Украины, Коллинз посетит Черниговскую область, где ознакомится с работой украинских саперов.

Напомним

Миша Коллинз родом из семьи Киевской области. Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и неоднократно приезжал в Украину. На годовщину войны он записал видеообращение для United24 на украинском языке.

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