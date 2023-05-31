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В Україну приїхав Міша Коллінз: Зеленський зустрівся з американським актором 

В Україну приїхав Міша Коллінз: Зеленський зустрівся з американським актором 

Київ • УНН

 • 586798 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Володимир Зеленський зустрівся в Києві з американським актором Мішею Коллінзом, який став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування". Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, пише УНН.

Деталі

Зеленський подякував актору за приєднання до команди амбасадорів. Він наголосив, що допомагати Україні з придбанням машин для розмінування – це велике й складне завдання, адже ця техніка дефіцитна у світі, а цикл її виробництва – довготривалий.

Цитата

"Коли ми звільняємо від окупантів наші території, ми отримуємо багато проблем через заміновану місцевість. На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій", – розповів Зеленський.

Доповнення

Зі свого боку Міша Коллінз повідомив, що його товариш свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку. Тож для нього допомагати в гуманітарному розмінуванні – це особисте питання.

Також актор зазначив, що розмінування територій, на яких відбувалися бойові дії, потребує багато часу. Інколи це може тривати десятиліттями.

"Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, спадок війни залишатиметься, допоки вся земля не буде очищена від мін. Розмінування надзвичайно важливе. Тому що від вибухових пристроїв часто страждають діти та сім’ї, які йдуть у ліс збирають гриби", – сказав він.​​

Окрім зустрічі з Президентом України, Коллінз відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з роботою українських саперів.

Нагадаємо

Міша Коллінз походить із сім’ї родом із Київської області. Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив в Україну. На річницю війни він записав відеозвернення для United24 українською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Володимир Зеленський зустрівся з актром та послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом

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