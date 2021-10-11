В Украину возвращаются дожди: синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По Украине завтра прогнозируется небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 12 октября в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, на юге и востоке до 18°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 2-5° тепла, днем 10-13°.