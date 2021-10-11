В Україну повертаються дощі: синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. По Україні завтра прогнозується невеликий дощ, у Карпатах - з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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За прогнозом погоди від синоптиків, 12 жовтня у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході до 18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 10-13°.