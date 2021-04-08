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В Украине незаконно ввезли более 600 железнодорожных вагонов из РФ

В Украине незаконно ввезли более 600 железнодорожных вагонов из РФ

Киев  •  УНН

 • 14304 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза в Украину более 600 железнодорожных вагонов из России по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

Цитата:

"Более 600 вагонов были завезены в Украину и поставлены на учет по поддельным документам. Незаконные сделки осуществлены вопреки постановлению Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 года № 1147", - сообщили в пресс-службе.

детали

Так, следователи раскрыли схему ввоза на таможенную территорию Украины в режиме импорта железнодорожных вагонов из РФ. Такие действия противоречат требованиям постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". В частности, постановлением предусмотрено прямое запрещение ввоза из РФ на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов.

Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железных вагонов, которые в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году.

"Сегодня, 8 апреля, на территории города Киева и Киевской области проведен ряд обысков, во время которых изъята документация по приобретению железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и ввозу их на таможенную территорию Украины", - отметили в полиции.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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