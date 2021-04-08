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В Україну незаконного ввезли понад 600 залізничних вагонів із РФ

В Україну незаконного ввезли понад 600 залізничних вагонів із РФ

Київ • УНН

 • 14318 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронці викрили схему незаконного ввезення в Україну понад 600 залізничних вагонів із Росії за підробленими документами. Про це інформує пресслужба Національної поліції України, передає УНН.

Цитата:

"Понад 600 вагонів були завезені в Україну та поставлені на облік за підробленими документами. Незаконні оборудки здійснені всупереч постанові Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Так, слідчі викрили схему ввезення на митну територію України у режимі імпорту залізничних вагонів з РФ. Такі дії суперечать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації". Зокрема постановою передбачено пряму заборону ввезення з РФ на митну територію України залізничних вагонів.

Правоохоронці встановили, що один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які у подальшому були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році.

"Сьогодні, 8 квітня, на території міста Києва та Київської області проведено ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України", - зазначили в поліції.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. За фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Доповнення

Раніше сьогодні голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з оцінки критичної ситуації в “Укрзалізниці”, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина повідомила, що Держбюро розслідувань проводить обшуки в “Укрзалізниці”.

Українські Національні Новини

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