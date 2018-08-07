В Украине появится Национальный перечень объектов критической инфраструктуры

“Минэкономразвития и СБУ создали межведомственную экспертную группу по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая станет платформой для создания Национального перечня объектов критической инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Экспертная группа также будет разрабатывать предложения по новым инструментам защиты объектов критической инфраструктуры.

Главой экспертной группы стал заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко. В ее состав войдут и другие представители Минэкономразвития, а также СБУ, ГФС, ГСЧС, Мининфраструктуры, Минэнергоугля, Минагрополитики, НБУ, АМКУ, МТОТ, Госводагентства и Госэкоинспекции.

Первое заседание экспертной группы запланировано на сентябрь текущего года.

Напомним, Кабинет министров принял решение “О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры”.