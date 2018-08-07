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В Україні з'явиться Національний перелік об’єктів критичної інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мінекономрозвитку та СБУ створять Національний перелік об’єктів критичної інфраструктури, передає УНН з посиланням на МЕРТ.

“Мінекономрозвитку та СБУ створили міжвідомчу експертну групу з питань захисту критичної інфраструктури, яка стане платформою для створення Національного переліку об’єктів критичної інфраструктури”, — сказано у повідомленні.

Експертна група також розроблятиме пропозиції щодо нових інструментів захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Головою експертної групи став заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко. До її складу увійдуть й інші представники Мінекономрозвитку, а також СБУ, ДФС, ДСНС, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, Мінагрополітики, НБУ, АМКУ, МТОТ, Держводагентства та Держекоінспекції.

Перше засідання новоствореної експертної групи заплановано на вересень поточного року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення “Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури”.

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