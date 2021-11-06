В Украине сделали уже более 19 млн прививок от COVID-19

Цитата

“За сутки 5 ноября в Украине 278 917 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы — 95 623 человека”, сообщили в Минздраве.

Детали

От начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 858 507 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но две недели назад показатель вновь превысил 100 тысяч, а на прошлой неделе перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабление карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов — Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Волынская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.