В Украине нашли способ улучшения качества правительственных решений

"Мы разработали новейший, современный электронный инструмент, который должен помочь разработчику регуляторных актив выполнить свою задачу эффективно и предоставить обществу эффективное регулирование. Так и называется Платформа эффективного регулирования", - сказала К.Ляпина и добавила, что эта платформа будет помогать разработчику осуществлять эффективные шаги для общения с бизнесом.

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По ее словам, ожидается, что в начале своей работы данная платформа будет формировать диалог вокруг анализа регуляторных актов, "но в будущем мы рассчитываем, что там будет и анализ результативности и другие процедуры, которые необходимы для того, чтобы весь процесс регуляторной деятельности был подконтролен обществу, бизнес-среде".

"Этот инструмент сделает анализ регуляторного влияния проще, потому что сегодня очень часто качество того аналитического материала, который лежит в основе правительственных решений должен быть лучшим, но потенциал роста есть - и автоматизация процесса и его упрощения, по нашему мнению, приведет к росту качества правительственных решений, к понятности и предсказуемости правительственных решений", - отметил председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

Он отметил, что эти инструменты сэкономят время государственных служащих, что будет способствовать повышению уровня их образованности, будет полезно для новосозданных в Украине общин.

"Это инструменты, которые позволят фактически использовать их одновременно не только правительством, отдельным министерствам, но и общинами, которые также являются регулятором, органам местного самоуправления и местным органам государственной власти", - сказал О.Гончарук.