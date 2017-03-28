В Україні знайшли спосіб поліпшення якості урядових рішень

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Державна регуляторна служба України розробила “Платформу ефективного регулювання” для аналізу регулятивних актів і комунікації з бізнес-середовищем. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявила Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, передає кореспондент УНН.

“Ми розробили новітній, сучасний електронний інструмент, який має допомогти розробнику регуляторних актив виконати своє завдання ефективно і надати суспільству ефективне регулювання. Так і називається Платформа ефективного регулювання”, — сказала К.Ляпіна і додала, що ця платформа буде допомагати розробнику здійснювати ефективні кроки для спілкування з бізнесом.

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За її словами, очікується, що на початку своєї роботи дана платформа буде формувати діалог навколо аналізу регуляторних актів, “але в майбутньому ми розраховуємо, що там буде і аналіз результативності і інші процедури, які необхідні для того, щоб весь процес регуляторної діяльності був підконтрольний суспільству, бізнес-середовищу”.

“Цей інструмент зробить аналіз регуляторного впливу простішим, тому що сьогодні дуже часто якість того аналітичного матеріалу, який лежить в основі урядових рішень має бути кращим, але потенціал до зростання є — і автоматизація процесу, і його спрощення, на нашу думку, призведе до зростання якості урядових рішень, до зрозумілості і прогнозованості урядових рішень”, — зазначив голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

Він зазначив, що ці інструменти зекономлять час державних службовців, що сприятиме підвищенню рівня їх освіченості, що буде корисно для новостворюваних в Україні громад.

“Це інструменти, які дозволять фактично використовувати їх одночасно не лише Уряду, окремим міністерствам, а й громадам, які також є регулятором, органам місцевого самоврядування і місцевим органам державної влади”, — сказав О.Гончарук.

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