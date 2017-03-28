В Україні знайшли спосіб поліпшення якості урядових рішень

“Ми розробили новітній, сучасний електронний інструмент, який має допомогти розробнику регуляторних актив виконати своє завдання ефективно і надати суспільству ефективне регулювання. Так і називається Платформа ефективного регулювання”, — сказала К.Ляпіна і додала, що ця платформа буде допомагати розробнику здійснювати ефективні кроки для спілкування з бізнесом.

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За її словами, очікується, що на початку своєї роботи дана платформа буде формувати діалог навколо аналізу регуляторних актів, “але в майбутньому ми розраховуємо, що там буде і аналіз результативності і інші процедури, які необхідні для того, щоб весь процес регуляторної діяльності був підконтрольний суспільству, бізнес-середовищу”.

“Цей інструмент зробить аналіз регуляторного впливу простішим, тому що сьогодні дуже часто якість того аналітичного матеріалу, який лежить в основі урядових рішень має бути кращим, але потенціал до зростання є — і автоматизація процесу, і його спрощення, на нашу думку, призведе до зростання якості урядових рішень, до зрозумілості і прогнозованості урядових рішень”, — зазначив голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

Він зазначив, що ці інструменти зекономлять час державних службовців, що сприятиме підвищенню рівня їх освіченості, що буде корисно для новостворюваних в Україні громад.

“Це інструменти, які дозволять фактично використовувати їх одночасно не лише Уряду, окремим міністерствам, а й громадам, які також є регулятором, органам місцевого самоврядування і місцевим органам державної влади”, — сказав О.Гончарук.