В Украине собрано почти 37 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинские аграрии уже намолотили 36,8 млн тонн зерна нового урожая. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
"По состоянию на 9 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,5 млн га или 95% к прогнозу. Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового урожая при урожайности 38,6 ц/га", - говорится в сообщении.
В частности, собрано:
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- пшеницы - 27,1 млн тонн с площади 6,5 млн га или 96% к прогнозу при урожайности 41,4 ц/га;
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- ячменя - 8,5 млн тонн с площади 2,5 млн га или 96% к прогнозу при урожайности 34,1 ц/га;
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- гороха - 587 тыс. тонн с площади 257 тыс. га. или 99% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га;
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- ржи - 283 тыс. тонн с площади 103 тыс. га или 88% к прогнозу при урожайности 27,6 ц/га;
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- овса - 303 тыс. тонн с площади 121 тыс. га или 66% к прогнозу при урожайности 25,0 ц/га.
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Кроме того, озимого рапса собрано 3,1 млн тонн с площади 1,2 млн га или 99% к прогнозу при урожайности 24,6 ц/га.
Напомним, экспорт зерна в новом сезоне достиг 4,7 млн тонн.