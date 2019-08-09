В Украине собрано почти 37 млн тонн зерна нового урожая

"По состоянию на 9 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,5 млн га или 95% к прогнозу. Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового урожая при урожайности 38,6 ц/га", - говорится в сообщении.

В частности, собрано:



пшеницы - 27,1 млн тонн с площади 6,5 млн га или 96% к прогнозу при урожайности 41,4 ц/га;



ячменя - 8,5 млн тонн с площади 2,5 млн га или 96% к прогнозу при урожайности 34,1 ц/га;



гороха - 587 тыс. тонн с площади 257 тыс. га. или 99% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га;



ржи - 283 тыс. тонн с площади 103 тыс. га или 88% к прогнозу при урожайности 27,6 ц/га;



овса - 303 тыс. тонн с площади 121 тыс. га или 66% к прогнозу при урожайности 25,0 ц/га.



Кроме того, озимого рапса собрано 3,1 млн тонн с площади 1,2 млн га или 99% к прогнозу при урожайности 24,6 ц/га.

Напомним, экспорт зерна в новом сезоне достиг 4,7 млн тонн.