В Україні зібрано майже 37 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Українські аграрії уже намолотили 36,8 млн тонн зерна нового врожаю. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
"Станом на 9 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,5 млн га або 95% до прогнозу. Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового врожаю при врожайності 38,6 ц/га", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, зібрано:
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- пшениці – 27,1 млн тонн з площі 6,5 млн га або 96% до прогнозу при врожайності 41,4 ц/га;
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- ячменю – 8,5 млн тонн з площі 2,5 млн га або 96% до прогнозу при врожайності 34,1 ц/га;
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- гороху – 587 тис. тонн з площі 257 тис. га. або 99% до прогнозу при врожайності 22,8 ц/га;
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- жита – 283 тис. тонн з площі 103 тис. га або 88% до прогнозу при врожайності 27,6 ц/га;
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- вівса – 303 тис. тонн з площі 121 тис. га або 66% до прогнозу при врожайності 25,0 ц/га.
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Окрім того, озимого ріпаку зібрано 3,1 млн тонн з площі 1,2 млн га або 99% до прогнозу при врожайності 24,6 ц/га.
Нагадаємо, експорт зерна у новому сезоні сягнув 4,7 млн тонн.