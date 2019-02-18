В Украине завтра можно будет наблюдать суперлуние

Около 12:00 спутник подойдет к Земле на минимальное в текущем году расстояние - 356 761 километр. Через шесть часов после этого наступит полнолуние. Именно это сочетание и называют суперлунием.

Напомним, жители Земли в ночь на понедельник, 21 января, имели возможность увидеть кровавое суперлуние Волка.

Луна начала входить в тень Земли ночью 21 января - в 3:34 по Гринвичу (5:34 по Киеву), и в 4:41 по Гринвичу (6:41 по Киеву) затмение стало полным.

Фаза полного затмения длилась чуть более часа; Луна снова стала видна примерно в 5:43 по Гринвичу (7:43 по Киеву) в понедельник утром. "Звездное шоу" завершилось в 6:51 по Гринвичу (8:51 по Киеву). Затмение лучше всего было видно в Северной и Южной Америке, хотя наблюдатели в Европе и Западной Африке также смогли его увидеть.