В Україні завтра можна буде спостерігати супермісяць
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українці зможуть спостерігати найбільший місяць, або супермісяць року о 17:53 у вівторок, 19 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
Близько 12:00 супутник підійде до Землі на мінімальну в поточному році відстань - 356 761 кілометр. За шість годин після цього настане повний місяць. Саме це поєднання і називають супермісяцем.
Нагадаємо, жителі Землі у ніч на понеділок, 21 січня, мали можливість побачити кривавий супермісяць Вовка.
Місяць почав входити у тінь Землі вночі 21 січня - о 3:34 за Гринвічем (5:34 за Києвом), і о 4:41 за Гринвічем (6:41 за Києвом) затемнення стало повним.
Фаза повного затемнення тривала трохи більше години; Місяць знову стало видно приблизно о 5:43 за Гринвічем (7:43 за Києвом) у понеділок вранці. "Зоряне шоу" завершилося о 6:51 за Гринвічем (8:51 за Києвом). Затемнення найкраще було видно у Північній і Південній Америці, хоча спостерігачі у Європі і Західній Африці також змогли його побачити.