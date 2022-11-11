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В Украине завершили сбор пшеницы, гороха и ячменя: сколько намолотили

В Украине завершили сбор пшеницы, гороха и ячменя: сколько намолотили

Киев • УНН

 • 307425 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинские аграрии завершили сбор зерновых и зернобобовых культур – в общем намолотили 36,1 млн тонн зерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Цитата

"По состоянию на 10.11.2022 уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,5 млн га (76%) при урожайности 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна", – говорится в сообщении.

Детали 

• пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн. тонн;

• ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

• гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

• кукурузы на зерно обмолочено 1,6 млн. га (39%), при урожайности 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн. тонн;

• гречихи обмолочено 112 тыс. га (95%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 153 тыс. тонн;

• проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

Кроме того, собрали:

• подсолнечник на площади 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн семян при урожайности 21,9 ц/га;

• сою на площади 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при урожайности 24 ц/га;

• рапс на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

• сахарную свеклу на площади 149 тыс. га, (83%) накопано 7,3 млн. тонн сладких корней при урожайности 489 ц/га.

Аграрии Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей намолотили более 2,8 млн. тонн зерна каждая.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 63,7 ц/га.

Аграрии Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Буковиной завершили собирать подсолнечник.

Напомним

В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5.

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