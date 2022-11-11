В Україні завершили збір пшениці, гороху та ячменю: скільки намолотили

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"Станом на 10.11.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна", – ідеться у повідомленні.

Деталі

• пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

• ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

• гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;

• кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн;

• гречки обмолочено 112 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн;

• проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.

Крім того, зібрали:

• соняшник на площі 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га;

• сою на площі 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при врожайності 24 ц/га;

• ріпак на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;

• цукрові буряки на площі 149 тис. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.

Аграрії Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 63,7 ц/га.

Аграрії Вінниччини, Волині, Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини завершили збирати соняшник.

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