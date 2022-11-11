У Мінагрополітики очікують, що цьогорічний врожай увійде в топ-5.
В Україні завершили збір пшениці, гороху та ячменю: скільки намолотили
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українські аграрії завершили збір зернових і зернобобових культур – загалом намолотили 36,1 млн тонн зерна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
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"Станом на 10.11.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна", – ідеться у повідомленні.
Деталі
• пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
• ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
• гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
• кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн;
• гречки обмолочено 112 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн;
• проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
Крім того, зібрали:
• соняшник на площі 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га;
• сою на площі 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при врожайності 24 ц/га;
• ріпак на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
• цукрові буряки на площі 149 тис. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.
Аграрії Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 63,7 ц/га.
Аграрії Вінниччини, Волині, Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини завершили збирати соняшник.
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