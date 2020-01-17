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В Украине задержали группу хакеров, которые атаковали госорганы, объекты инфаструктуры и банки

Киев • УНН

 • 17053 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Служба безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по противодействию киберпреступности выявила и пресекла деятельность хакерской группировки, которая осуществляла кибератаки на органы власти и управления Украины, объекты критической инфраструктуры Украины, банковские учреждения Украины и мира. Передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Украине задержали группу хакеров, которые атаковали госорганы, объекты инфаструктуры и банки

"Серверное оборудование хостинга использовалось участниками группировки и третьими лицами для осуществления кибератак на органы власти и управления Украины, объекты критической инфраструктуры Украины, банковские учреждения Украины и мира", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий оперативники спецслужбы задержали в Виннице организатора группировки, который с 2011 года предоставлял собственное серверное оборудование для размещения, администрирования и распространения членами группировки и третьими лицами вредоносного программного обеспечения, бот-сетей и проведения кибератак, в том числе DDoS-атак на стратегические объекты на территории Украины и банковские учреждения других государств.

Указанный "абузостийкий хостинг" был известен в сети Darknet под названием ProHoster и Bulletproof.space.

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Кроме того стало известно, что для беспрепятственного осуществления своей деятельности члены группировки наладили коррумпированные связи с отдельными представителями правоохранительных органов и органов власти Украины. В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что организатор хакерской группировки сознательно оказывал собственно серверное оборудование для проведения кибератак на иностранные коммерческие предприятия. Он также размещал мошеннические ресурсы, вирусы-вымогатели, веб-ресурсы, через которые распространялись изъятые из гражданского оборота объекты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украини. Троим лицам объявлено о подозрении в совершении вышеуказанного правонарушения.

Организатора противоправной деятельности задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины.

Изъятое при обысках компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий.

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