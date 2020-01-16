Україна звернулася до ФБР через хакерську атаку на сайти студії “Квартал 95” та “Burisma”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Україні хакнули сайти кількох українських компаній, зокрема “Burisma Holdins” та студії “Квартал 95”. Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МВС.
Як повідомили у поліції, у рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ. Для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.
“Нещодавно низка американських ЗМІ, зокрема New York Times, поширили інформацію про хакерську атаку на сайти кількох українських компаній, зокрема „Burisma Holdins“ та студії „Квартал 95“, для викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній. При цьому зазначається, що хакерська атака, імовірно, вчинена спецслужбами РФ”, — сказано у повідомленні.
Департамент кіберполіції Національної поліції України за цим фактом розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Встановлюються особи, причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.
Нагадаємо, хакери, що пов’язані з російськими військовими, націлилися на українську газову компанію Burisma, що знаходиться в центрі розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.