В України викрили хакерів, які викрадали гроші з рахунків держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків вітчизняних державних підприємств. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є мешканці Одеської та Дніпропетровської областей, які виявляли уразливості у функціонуванні систем електронних грошових переказів державних установ”, — сказано у повідомленні.
В подальшому, зловмисники під виглядом тестування програмного забезпечення, з урахуванням наявних недоліків, здійснювали незаконні операції з використанням обчислювальної техніки та міжнародних електронних платіжних систем “Money Gram” і “Global Money”.
Викрадені грошові кошти з рахунків держпідприємств, злочинці через систему міжнародних переказів несанкціоновано переводили на рахунки підставних осіб та привласнювали.
Співробітники СБУ встановили причетність зловмисників до заволодіння у жовтні 2019 року грошовими коштами у сумі майже двісті тисяч гривень, що належали запорізької філії ПАТ “Укрпошта”.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та флеш накопичувачі з інформацією, яка підтверджує проведення злочинної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо здійснення зловмисникам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно—обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у західному регіоні викрили у групу хакерів, які незаконно продавали дані із закритих державних інформаційних ресурсів.