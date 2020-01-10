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В Украине разоблачили хакеров, которые похищали деньги со счетов госпредприятий

В Украине разоблачили хакеров, которые похищали деньги со счетов госпредприятий

Киев  •  УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной хакерской группировки, участники которого похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторами сделки являются жители Одесской и Днепропетровской областей, которые проявляли уязвимости в функционировании систем электронных денежных переводов государственных учреждений", - сказано в сообщении.

В дальнейшем, злоумышленники под видом тестирования программного обеспечения, с учетом имеющихся недостатков, осуществляли незаконные операции с использованием вычислительной техники и международных электронных платежных систем "Money Gram" и "Global Money".

Похищенные денежные средства со счетов госпредприятий, преступники через систему международных переводов несанкционированно переводили на счета подставных лиц и присваивали.

Сотрудники СБУ установили причастность злоумышленников к завладению в октябре 2019 года денежными средствами в сумме почти двести тысяч гривен, принадлежащих запорожскому филиалу ПАО "Укрпочта".

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш накопители информации, подтверждающие проведение преступной деятельности.

Сейчас решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в западном регионе уличили в группу хакеров, которые незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов.

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