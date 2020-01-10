В Украине разоблачили хакеров, которые похищали деньги со счетов госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной хакерской группировки, участники которого похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторами сделки являются жители Одесской и Днепропетровской областей, которые проявляли уязвимости в функционировании систем электронных денежных переводов государственных учреждений", - сказано в сообщении.
В дальнейшем, злоумышленники под видом тестирования программного обеспечения, с учетом имеющихся недостатков, осуществляли незаконные операции с использованием вычислительной техники и международных электронных платежных систем "Money Gram" и "Global Money".
Похищенные денежные средства со счетов госпредприятий, преступники через систему международных переводов несанкционированно переводили на счета подставных лиц и присваивали.
Сотрудники СБУ установили причастность злоумышленников к завладению в октябре 2019 года денежными средствами в сумме почти двести тысяч гривен, принадлежащих запорожскому филиалу ПАО "Укрпочта".
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш накопители информации, подтверждающие проведение преступной деятельности.
Сейчас решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в западном регионе уличили в группу хакеров, которые незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов.