В Україні затримали групу хакерів, які атакували держоргани, об'єкти інфаструктури та банки

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 2154 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 35130 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 34115 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 35466 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 243491 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165069 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 138804 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140364 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151939 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149396 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.7м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 44400 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24205 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41066 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 40428 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 12087 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 35113 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 243481 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 199533 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 316832 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 336635 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 1058 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41143 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24277 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64848 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47128 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

В Україні затримали групу хакерів, які атакували держоргани, об'єкти інфаструктури та банки

Київ • УНН

 • 17053 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Служба безпеки України у межах реалізації комплексу заходів з протидії кіберзлочинності виявила та припинила діяльність хакерського угруповання, що здійснювало кібератаки на органи влади та управління України, об’єкти критичної інфраструктури України, банківські установи України та світу. Передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

В Україні затримали групу хакерів, які атакували держоргани, об'єкти інфаструктури та банки

"Серверне обладнання хостингу використовувалось учасниками угруповання та третіми особами для здійснення кібератак на органи влади та управління України, об’єкти критичної інфраструктури України, банківські установи України та світу", - сказано у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій оперативники спецслужби затримали у Вінниці організатора угрупування, який з 2011 року надавав власне серверне обладнання для розміщення, адміністрування та розповсюдження членами угруповання та третіми особами шкідливого програмного забезпечення, бот-мереж та проведення кібератак, у тому числі DDoS-атак на стратегічні об’єкти на території України та банківські установи інших держав.

Зазначений "абузостійкий хостинг" був відомий в мережі Darknet під назвою ProHoster та Bulletproof.space.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна звернулася до ФБР через хакерську атаку на сайти студії "Квартал 95" та Burisma.

Крім того стало відомо, що для безперешкодного провадження своєї діяльності члени угруповання налагодили корумповані зв’язки з окремими представниками правоохоронних органів та органів влади України. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організатор хакерського угруповання свідомо надавав власне серверне обладнання для проведення кібератак на іноземні комерційні підприємства. Він також розміщував шахрайські ресурси, віруси-вимагачі, веб-ресурси, через які розповсюджувались вилучені з цивільного обігу об’єкти.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.Трьом особам оголошено про підозру у вчиненні вищезазначеного правопорушення.

Організатора протиправної діяльності затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян України.

Вилучене під час обшуків комп’ютерне обладнання направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків вітчизняних державних підприємств. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86