В Украине зарегистрировано почти 30 тыс. ввезенных из-за границы автомобилей на газу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала 2019 года в Украине зарегистрировали почти 30 тысяч транспортных средств, ввезенных из-за границы, с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО). Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 года по 8 августа 2019 года зарегистрировано 27 177 транспортных средств с установленным ГБО, ввезенных из-за рубежа.
Также отмечается, что больше всего транспортных средств, ввезенных в Украину из-за границы с установленным ГБО, зарегистрировано в Киеве - 4060, Харьковской области - 3244, Киевской области - 2 519. Также, во Львовской области - 1865 и Днепропетровской области - 1317.
Меньше всего зарегистрировано транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием в АР Крым и городе Севастополь - 10, Луганской области - 154 и Херсонской области - 272.
Напомним, за 2018 год в Украине зарегистрировали около 112 тысяч транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО).