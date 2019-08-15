В Україні зареєстровано майже 30 тис. ввезених з-за кордону автівок на газу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З початку 2019 року в Україні зареєстрували майже 30 тисяч транспортних засобів, ввезених з-за кордону, з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО). Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.
У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що в Україні у період з 1 січня 2019 року по 8 серпня 2019 року зареєстровано 27 177 транспортних засобів із встановленим ГБО, ввезених з-за кордону.
Також зазначається, що найбільше транспортних засобів, ввезених в Україну з-за кордону з встановленим ГБО, зареєстровано у місті Києві – 4 060, Харківській області – 3 244, Київській області – 2 519. Також, у Львівській області – 1 865 та Дніпропетровській області – 1 317.
Найменше зареєстровано транспортних засобів з встановленим газобалонним обладнанням в АР Крим та місті Севастополь – 10, Луганській області – 154 та Херсонській області – 272.
Нагадаємо, за 2018 рік в Україні зареєстрували близько 112 тисяч транспортних засобів з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО).