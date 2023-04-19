В Украине подтоплены домохозяйства в семи областях - ГСЧС

Детали

Остаются подтоплены 1 715 домохозяйств (Черниговская – 488, Днепропетровская – 416, Кировоградская – 323, Киевская – 210, Черкасская – 153, Полтавская – 107 и Волынская – 18) и 409 домов (Днепропетровская – 251, Кировоградская – 87, Черкасская – 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 95 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение до 32 населенных пунктов: Черниговская – 31 и Киевская – 1.

Всего подразделениями ГСЧС: откачано воды 35 м. куб. (с начала работ – 16 349), перевезено 198 человек (с начала работ – 2 тыс. 302), привлечено к работам 129 человек и 52 ед. тех (с начала работ – 828 человек и 345 ед. техники).

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