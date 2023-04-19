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В Україні підтоплено домогосподарства в семи областях - ДСНС

В Україні підтоплено домогосподарства в семи областях - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. 1 715 дворогосподарств в семи областях залишаються підтоплені. За добу рятувальники вивезли ще майже двісті людей та загалом відкачали понад 16 тисяч метрів кубічних води. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі, відзвітувала ДСНС в Telegram, пише УНН.

Деталі

Залишаються підтоплені 1 715 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 416, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 153, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 409 будинків (Дніпропетровська – 251, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 95 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів: Чернігівська – 31 та Київська – 1.

Всього підрозділами ДСНС: відкачано води 35 м. куб. (з початку робіт – 16 349), перевезено 198 осіб (з початку робіт – 2 тис. 302), залучено до робіт 129 осіб та 52 од. тех (з початку робіт – 828 осіб та 345 од. техніки).

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