В Україні підтоплено домогосподарства в семи областях - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. 1 715 дворогосподарств в семи областях залишаються підтоплені. За добу рятувальники вивезли ще майже двісті людей та загалом відкачали понад 16 тисяч метрів кубічних води. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі, відзвітувала ДСНС в Telegram, пише УНН.
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Залишаються підтоплені 1 715 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 416, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 153, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 409 будинків (Дніпропетровська – 251, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 95 га сільськогосподарських угідь.
Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів: Чернігівська – 31 та Київська – 1.
Всього підрозділами ДСНС: відкачано води 35 м. куб. (з початку робіт – 16 349), перевезено 198 осіб (з початку робіт – 2 тис. 302), залучено до робіт 129 осіб та 52 од. тех (з початку робіт – 828 осіб та 345 од. техніки).
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