В Украине запретили обезболивающее из-за летального случая

Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.



Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.



Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".



Антибактериальный препарат " Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".