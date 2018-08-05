В Україні заборонили знеболювальне через летальний випадок

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні тимчасово заборонили анестетик "Артифрин Здоров'я Форте" розчин для ін’єкцій по 1,7 мл у капсулах № 10 та № 50 у блістерах серії 0010218 через летальний випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до нового розпорядження.

Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.

Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".

Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".

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