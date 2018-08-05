В Україні заборонили знеболювальне через летальний випадок

Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до нового розпорядження.



Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.



Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".



Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".