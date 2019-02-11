В Украине запретили 8 различных глазных капель за раз
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине запретили 8 различных глазных капель словацкого производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"На основании приказа Гослекслужбы от 29.01.2019 № 155 об аннулировании Заключения о подтверждении соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики ... временно запрещающий реализацию и применение указанных ниже серий лекарственных средств производства ООО "УНИМЕД ФАРМА", Словацкая Республика, отдельный решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.
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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие лекарственных средств.
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При выявлении образцов этого лекарственного средства субъект хозяйствования должен принять меры по:
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- изъятию из обращения путем помещения в карантин;
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- информирования территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;
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- предотвращения приобретения, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
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"Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории. Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркивается в распоряжении.
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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".
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