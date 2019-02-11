В Украине запретили 8 различных глазных капель за раз

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72498 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98636 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134244 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133018 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131109 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125713 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162816 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине запретили 8 различных глазных капель за раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине запретили 8 различных глазных капель словацкого производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"На основании приказа Гослекслужбы от 29.01.2019 № 155 об аннулировании Заключения о подтверждении соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики ... временно запрещающий реализацию и применение указанных ниже серий лекарственных средств производства ООО "УНИМЕД ФАРМА", Словацкая Республика, отдельный решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.



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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие лекарственных средств.

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При выявлении образцов этого лекарственного средства субъект хозяйствования должен принять меры по:

  • изъятию из обращения путем помещения в карантин;
  • информирования территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;
  • предотвращения приобретения, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

"Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории. Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркивается в распоряжении.

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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".

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