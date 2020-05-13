В Украине уже около полумиллиона безработных - Петрашко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Безработица в Украине по результатам 2020 года ожидается на уровне 9,4%. Сейчас насчитывается 486 764 лица, имеющие статус безработных. Об этом на заседании правительства Украины заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.
"Коротко об оперативной ситуации на рынке труда: график показывает, что у нас на данный момент статус безработных получают 486 764 человека. Из них 197 тысяч зарегистрировались с 12 марта", - сказал Петрашко.
По его словам, опасения чиновников о том, что количество безработных будет увеличиваться, учитывая эпидемию коронавируса - оправдываются.
"Что касается прогнозов по результатам 2020 года: согласно методологии международной организации охраны труда, уровень безработицы составит 9,4%, что является существенным ростом с 8,2% в предыдущем году", - добавил министр.
Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин прогнозирует рост безработных в этом году до 9,4%.